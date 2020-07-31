Кастерова поздравила Малкина с днем рождения во время командного собрания
22:31
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметил сегодня день рождения. Так как команда сейчас готовится к возобновлению сезона и находится на строгом режиме изоляции, он не смог повидаться с семьей.
Поэтому клуб устроил специальное поздравление для россиянина. Во время командного собрания на экране появилась жена Малкина Анна Кастерова, которая вместе с сыном поздравила хоккеиста с 34-летием.
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