«Каролина» заключила контракт с Каше

«Каролина» подписала нападающего Ондржея Каше. 26-летний чех подписал однолетнее соглашение на 1,5 миллиона долларов.

«Ондржей — интересный молодой игрок, и мы рады добавить еще одного забивного вингера в нашу группу нападающих. Он может играть в любых ситуациях, и мы ожидаем, что он преуспеет в нападении», — отметил генменеджер клуба Дон Уодделл.

В прошедшем сезоне Каше выступал за «Торонто». Он сыграл в 50 матчах и набрал 27 (14+13) очков.