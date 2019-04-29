"Каролина" на выезде переиграла "Айлендерс" во 2-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (2:1). Счет в серии стал 2-0 в пользу "Харрикейнз". Третья игра состоится 2 мая.

Российский нападающий Андрей Свечников встречу пропустил из-за травмы.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Второй матч

"Айлендерс" - "Каролина" - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Барзал - 1 (бол., Ли, Эберле), 13:17 - 1:0. Фегеле - 5 (Валлмарк, Мяеналанен), 40:17 - 1:1. Нидеррайтер - 1 (Терявяйнен, Славин), 41:05 - 1:2.

Вратари: Ленер (58:18) - Мразек (Макэлхинни, 26:27).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (7+13+7) - 18 (3+9+6).

28 апреля. Нью-Йорк. Barclays Center.

Счет в серии: 0-2.