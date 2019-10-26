«Каролина» всухую победила «Чикаго», Свечников сделал дубль

«Каролина» обыграла «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:0. Две шайбы забросил российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, признанный второй звездой встречи.

Для Свечникова это третий дубль в НХЛ и первый в нынешнем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Чикаго» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Свечников — 2 (бол., Хэмилтон, Хаула), 4:17 — 1:0. Нидеррайтер — 1 (Славин), 39:14 — 2:0. Стаал — 2 (бол., Ахо, Нидеррайтер), 43:19 — 3:0. Свечников — 3 (Ахо), 58:49 — 4:0.

Вратари: Мразек — Кроуфорд.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (12+9+10) — 32 (13+11+8).

Наши: Свечников (13.20/4/+1) — -.

26 октября. Роли. PNC Arena.