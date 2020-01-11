«Каролина» обыграла «Аризону», Свечников набрал 1 очко

«Каролина» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Это вторая подряд победа «Харрикейнз» и второе кряду поражение «Койотс».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Аризона» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Фегеле — 10 (Свечников, Гардинер), 14:20 — 1:0. Валлмарк — 10 (Хэмилтон, Славин), 38:47 — 2:0. Нечас — 10 (Дзингел, Хаула), 39:50 — 3:0.

Вратари: Мразек — Раанта (Хилл, 40:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (13+15+1) — 32 (11+14+7).

Наши: Свечников (14.00/1/+1) — Любушкин (13.21/0/-1).

11 января. Роли. PNC Arena.