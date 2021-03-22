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«Каролина» обсудит новый контракт с защитником Хэмилтоном после окончания сезона

19:02
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«Каролина» рассчитывает продлить контракт с защитником Дуги Хэмилтоном. Однако переговоры отложены до окончания сезона, сообщает TSN 22 марта.

У 27-летнего хоккеиста действует последний год контракта, по которому он получает 5,75 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне канадец провел 30 матчей, в которых набрал 24 (3+21) очка при показателе полезности «+6».

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