«Каролина» примет «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 29 марта. Игра состоится на крытой арене «PNC-арена» в Роли, штат Северная Каролина (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Каролина» — «Детройт» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В России трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических группах.

«Харрикейнз» набрали 97 очков и занимают 4-е место в Восточной конференции. «Ред Уингз» с 79-ю баллами идут на 9-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте