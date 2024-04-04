«Монреаль» на своем льду сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 5 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «"Белл-центр» в Монреале, Квебек, Канада.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Монреаль» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Монреаль» занимает сейчас 15-е место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков. «Тампа-Бэй» идет на 6-й строчке «Востока», имея в своем активе 91 очко.