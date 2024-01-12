«Каролина» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Анахайм» — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил одну шайбу.Голкипер Петр Кочетков был заменен на 13-й минуе второго периода из-за травмы. Он сыграл 33 минуты 55 секунд и отразил 10 из 13 бросков по своим воротам.

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