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Капризов сделал потрясающий голевой пас в матче с «Колорадо». Видео

07:42
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Колорадо» со счетом 6:2.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами, в том числе на Матса Цуккарелло.

В текущем сезоне Капризов провел 16 матчей НХЛ, в которых набрал 15 (4+11) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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