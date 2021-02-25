Капризов сделал потрясающий голевой пас в матче с «Колорадо». Видео
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Колорадо» со счетом 6:2.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами, в том числе на Матса Цуккарелло.
В текущем сезоне Капризов провел 16 матчей НХЛ, в которых набрал 15 (4+11) очков.
Kirill Kaprizov keeps finding ways to impress us. ? pic.twitter.com/ymt27Yqnhp— NHL (@NHL) February 25, 2021
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