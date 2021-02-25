Капризов сделал потрясающий голевой пас в матче с «Колорадо». Видео

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Колорадо» со счетом 6:2.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами, в том числе на Матса Цуккарелло.

В текущем сезоне Капризов провел 16 матчей НХЛ, в которых набрал 15 (4+11) очков.