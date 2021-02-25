«Миннесота» разгромила «Колорадо», у Капризова два результативных паса

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Колорадо» со счетом 6:2.

В составе гостей дубль оформил Нико Штурм, еще по голу забили Матс Цуккарелло, Зак Паризе, Маркус Фолиньо, и Райан Хартман, форвард Кирилл Капризов отметился двуми результативными передачей. Хозяева ответили точными бросками Джейти Компера и Назема Кадри.

После этого матча «Миннесота» с 20 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 19 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы: Цуккарелло — 3 (Капризов, Раск), 9:44 — 0:1. Комфер — 2 (Жирар, Тэйвз), 27:21 — 1:1. Паризе — 3 (Дамба, Фолиньо), 32:31 — 1:2. Фолиньо — 4 (мен., Хартман), 35:11 — 1:3. Кадри — 5 (бол., Рантанен, Макар), 43:00 — 2:3. Хартман — 3 (Капризов, Цуккарелло), 51:56 — 2:4. Штурм — 1 (Бьюгстад, Бонино), 52:59 — 2:5. Штурм — 2 (п.в.), 57:32 — 2:6.

Вратари: Грубауэр (56:28 — 57:32) — Кяхкенен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (10+10+11) — 25 (11+5+9).

Наши: Ничушкин (12.36/2/-1) — Капризов (14.57/1/+1).

25 февраля. Денвер. Ball Arena.