Капризов сделал дубль в матче с «Сан-Хосе»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».
Форвард забросил вторую шайбу в начале третьего периода встречи. До этого хоккеист отличился в середине второго периода.
Теперь на счету Капризова 28 голов в сезоне-2023/24. Всего у него 65 (28+37) очков в 55 играх нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Рейнджерс
|61
|40
|21
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|62
|32
|30
|71
|4
|Айлендерс
|60
|26
|34
|66
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Нью-Джерси
|60
|30
|30
|64
|7
|Питтсбург
|58
|27
|31
|62
|8
|Коламбус
|60
|20
|40
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|61
|41
|20
|86
|2
|Бостон
|62
|35
|27
|84
|3
|Торонто
|60
|35
|25
|78
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|62
|29
|33
|62
|7
|Монреаль
|61
|23
|38
|56
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|60
|39
|21
|83
|2
|Даллас
|63
|37
|26
|83
|3
|Колорадо
|62
|37
|25
|79
|4
|Нэшвилл
|62
|35
|27
|72
|5
|Сент-Луис
|60
|31
|29
|65
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|61
|25
|36
|55
|8
|Чикаго
|61
|15
|46
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|62
|38
|24
|83
|2
|Эдмонтон
|58
|36
|22
|74
|3
|Вегас
|61
|33
|28
|73
|4
|Лос-Анджелес
|59
|30
|29
|70
|5
|Калгари
|60
|30
|30
|65
|6
|Сиэтл
|60
|26
|34
|63
|7
|Анахайм
|60
|22
|38
|47
|8
|Сан-Хосе
|60
|15
|45
|36
Результаты / календарь
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9.03
|4.03
|03:00
|
Миннесота – Сан-Хосе
|4 : 3
|4.03
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 5
|4.03
|04:00
|
Анахайм – Ванкувер
|- : -
|4.03
|05:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|62
|101
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|95
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|61
|42
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|57
|41
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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