Капризов сделал дубль в матче с «Сан-Хосе»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Форвард забросил вторую шайбу в начале третьего периода встречи. До этого хоккеист отличился в середине второго периода.

Теперь на счету Капризова 28 голов в сезоне-2023/24. Всего у него 65 (28+37) очков в 55 играх нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.