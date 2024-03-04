Капризов забросил 27-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» — 2:2.

Форвард отличился в середине второго периода.

26-летний Капризов забросил 27-ю шайбу в сезоне-2023/24. Теперь у него 64 (27+37) очка в 55 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.