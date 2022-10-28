Капризов признан третьей звездой матча «Оттава» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Оттава» — «Миннесота» (2:4).

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету в этой встрече гол и голевая передача.

Второй звездой признан форвард «Сенаторз» Алекс Дебринкэт, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.