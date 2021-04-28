Капризов доволен своим выступлением в дебютном сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оценил свои шансы получить приз «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона в НХЛ.

«Мне не нравится хвалить себя. Не нравится считать себя выделяющимся на общем фоне. В конце концов речь идет о команде. Ребята играют друг за друга. Мы все хорошо играем. В конечном итоге все зависит от игры всей команды, и я думаю об этом, о том, как играет команда, как нам стать лучше.

Могу честно сказать, что я доволен, но не переоцениваю себя и свои результаты. Я старше других новичков на пару или тройку лет. Конечно, это здорово, я горжусь, но не зацикливаюсь на этом. Стараюсь играть в свой хоккей, полностью выкладываюсь в каждом матче, на каждой тренировке", — цитирует Капризова русскоязычный сайт НХЛ.

Капризов дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. 24-летний нападающий провел 47 матчей и набрал 41 (22+19) очко.