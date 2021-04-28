Стаал, Киллорн и Юбердо признаны звездами дня в НХЛ
09:13
Официальный сайт НХЛ 28 апреля объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.
Третьей звездой стал нападающий «Каролины» Джордан Стаал, который набрал 3 (2+1) очка в матче против «Далласа» (5:1).
Вторая звезда — форвард «Тампы» Алекс Киллорн, который отметился дублем в игре против «Чикаго» (7:4).
Первой звездой дня стал нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, у которого 5 (2+3) очков в матче против «Нэшвилла» (7:4).
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