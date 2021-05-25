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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид назвал странной серию против «Виннипега»

21:51
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал выступление клуба в плей-офф НХЛ сезона-2020/21.

«Ойлерз», несмотря на гол Макдэвида в четвертом матче (3:4 3ОТ), проиграли «Виннипегу» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4 в серии.

«Я, честно говоря, думаю, что мы были лучше на протяжении всего матча. Но это хоккей, такое бывает. Я горд за ребят, они оставили на льду все, что могли.

Мы все равно способны на большее. Мы хотим подстегивать себя и расти, как команда, но в нынешнем плей-офф мы упустили этот шанс.

Соперник очевидно делал ставку на оборону. При этом им везло в мелочах, хотя нельзя сказать, что они это не заслужили. Однако я не думаю, что нам нужно переписывать весь сценарий серии. Мы тоже играли неплохо.

После того регулярного сезона, который мы провели, в какой-то степени сложно поверить, что сейчас я сижу перед вами и пытаюсь определить причины нашего поражения. Странная была серия", — цитирует Макдэвида русскоязычный сайт НХЛ.

Всего 24-летний канадец в этом сезоне в регулярке провел 56 матчей и набрал 105 (33+72) очков. В плей-офф у него 4 матча и 4 (1+4) очка.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/mcdavid-razocharovan-ocherednym-rannim-vyletom/c-324988712

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