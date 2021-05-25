Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кузнецов намерен остаться в «Вашингтоне» на следующий сезон

19:01
Евгений Кузнецов. Фото The Hockey Writers.
Евгений Кузнецов. Фото The Hockey Writers.
Теги:

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что он собирается продолжить вступления за команду в следующем сезоне.

«Планирую ли я остаться в команде не следующий сезон? Конечно, — цитирует россиянина в своем Twitter журналистка Washington Post Саманта Пелл. — Мне нравится эта команда. Мне нравится быть здесь. Клуб и команда сделали много хорошего для меня, и я считаю, что тоже сделал кое-что хорошее».

29-летний хоккеист в сезоне-2020/21 провел 41 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9+20) очков. В плей-офф у него 8 матчей и 5 (3+2) очков.

Читайте также

Хоккеист не выходит на связь с клубом КХЛ. Он решил втихую вернуться в Америку, где его никто не ждет
Ученые выяснили причину максимального предела жизни человека в 120 лет
Звукорежиссер ДК под Екатеринбургом разбился насмерть в прямом эфире
Как напиваются представители разных знаков зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд