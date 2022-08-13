Каменский считает, что Овечкин сможет забить 50 шайб в сезоне, несмотря на возраст

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление американского журналиста Дэна Розена о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забьет 50 голов в предстоящем сезоне.

«Сможет ли Овечкин забить 50 шайб в следующем сезоне? Не могу говорить за него. Мы все будем за него болеть и переживать. Я думаю, что он сможет забить 50 голов в предстоящем сезоне. Возраст? Возраст — не предел. Он уже это доказывал», — сказал Каменский «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. В плей-офф у 36-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 6 матчах.

На счету форварда на данный момент 780 голов за карьеру в регулярках НХЛ, что на 114 меньше, чем у Уэйна Гретцки, рекордсмена лиги.