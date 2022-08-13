Форвард Юров, выбранный 24-м на драфте НХЛ, отметил важность попадания в первый раунд

18-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров заявил, что выбор в первом раунде драфта НХЛ имеет важное значение с точки зрения психологии и дальнейшего развития карьеры.

— Расскажите про драфт. Мы наблюдали за вами во время церемонии, и, казалось, чем дольше вас не выбирали, тем грустнее становилось ваше лицо.

— Да, была некоторая боязнь, что выпаду из первого раунда. Но потом, когда выбрали, упал камень с плеч и появилась улыбка.

— Действительно, вас могли не выбрать среди первых 32 игроков?

— Да, по разговорам с некоторыми клубами сложилось такое впечатление. Повезло, что нашлась «Миннесота». Она проявила самый активный интерес. Думал, что возьмут 16-м «Баффало». В день драфта была встреча с «Нэшвиллом». Потом, когда уже после драфта был разговор с представителями «Сэйбрз», они сказали, что не рискнули брать русского в первом раунде.

— Почему?

— Не объяснили.

— Насколько для вас был важен выбор в первом раунде?

— Безусловно, важен. Во-первых, к игрокам, выбранным в первом раунде, больше доверия. Да и для меня самого это важно психологически.

— До драфта вы общались с «Миннесотой»?

— Да, общался через переводчика. Им был скаут Иван Непряев (бывший игрок суперлиги и КХЛ. — Прим. «СЭ»). Я понимаю, что меня спрашивают, но самому объясняться — пока проблема.