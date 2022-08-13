Кожевников: «Сколько было сезонов, когда Овечкин стартовал неудачно и заканчивал с 50 шайбами»

Кожевников отреагировал на заявление американского журналиста о том, что Овечкин не забьет 50 голов в будущем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление американского журналиста Дэна Розена о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забьет 50 голов в будущем сезоне.

«Собака лает, а караван идет. Будем смотреть, как у Овечкина получится в этом сезоне. Надежды у нас всегда есть, будем верить. Но молоть языком всегда можно. Овечкин всегда проводит время перед сезоном в России. Сколько было сезонов, когда Овечкин стартовал неудачно и все равно заканчивал с 50 шайбами. Игроков надо поддерживать. Он всегда старается проводить тренировки везде, где есть возможность», — сказал Кожевников «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. В плей-офф у 36-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 6 матчах.

На счету форварда на данный момент 780 голов за карьеру в регулярках НХЛ, что на 114 меньше, чем у Уэйна Гретцки, рекордсмена лиги.