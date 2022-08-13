Кожевников: «Сколько было сезонов, когда Овечкин стартовал неудачно и заканчивал с 50 шайбами»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление американского журналиста Дэна Розена о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не забьет 50 голов в будущем сезоне.
«Собака лает, а караван идет. Будем смотреть, как у Овечкина получится в этом сезоне. Надежды у нас всегда есть, будем верить. Но молоть языком всегда можно. Овечкин всегда проводит время перед сезоном в России. Сколько было сезонов, когда Овечкин стартовал неудачно и все равно заканчивал с 50 шайбами. Игроков надо поддерживать. Он всегда старается проводить тренировки везде, где есть возможность», — сказал Кожевников «СЭ».
В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. В плей-офф у 36-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 6 матчах.
На счету форварда на данный момент 780 голов за карьеру в регулярках НХЛ, что на 114 меньше, чем у Уэйна Гретцки, рекордсмена лиги.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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