Каменский поделился мнением о причинах хорошего отношения к российским хоккеистам НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский поделился мнением о причинах хорошего отношения к российским хоккеистам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это в Европе к спортсменам из России в других видах спорта отношение не самое лучшее. Наши же ребята в НХЛ — лидеры. Сильных любят и уважают. Поэтому я говорю, что надо ехать в НХЛ только на односторонние контракты, когда к тебе готовы проявлять такое уважение, несмотря ни на что», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Ранее портал The Athletic назвал трех российских хоккеистов лучшими в своих командах по итогам регулярного сезона-2022/23. В составе «Миннесоты» лучшим, по версии издания, был признан форвард Кирилл Капризов. Александра Овечкина журналисты назвали лучшим игроком сезона в «Вашингтоне», а голкипера Илью Сорокина — в составе «Нью-Йорк Айлендерс».