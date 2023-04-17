Каменский поделился мнением о причинах хорошего отношения к российским хоккеистам НХЛ
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский поделился мнением о причинах хорошего отношения к российским хоккеистам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Это в Европе к спортсменам из России в других видах спорта отношение не самое лучшее. Наши же ребята в НХЛ — лидеры. Сильных любят и уважают. Поэтому я говорю, что надо ехать в НХЛ только на односторонние контракты, когда к тебе готовы проявлять такое уважение, несмотря ни на что», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.
Ранее портал The Athletic назвал трех российских хоккеистов лучшими в своих командах по итогам регулярного сезона-2022/23. В составе «Миннесоты» лучшим, по версии издания, был признан форвард Кирилл Капризов. Александра Овечкина журналисты назвали лучшим игроком сезона в «Вашингтоне», а голкипера Илью Сорокина — в составе «Нью-Йорк Айлендерс».
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|18.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -