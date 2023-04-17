Орлов заявил, что прощание с игроками и персоналом «Вашингтона» было эмоциональным и тяжелым
Защитник клуба НХЛ «Бостон» Дмитрий Орлов рассказал, что прощание с игроками и персоналом «Вашингтона», за который он играл на протяжении 12 лет, получилось тяжелым в эмоциональном плане.
«Да, я все равно до последнего не верил, что меня могут обменять. Когда это случилось, я был в шоке, как и семья и все родные. Все переживали, и, конечно, сбор был тяжелый. Потом ребята приехали после игры, с ними мы еще посидели, пообщались, все равно тяжело было. На следующий день, когда я поехал забирать форму, собрал всю команду, персонал, сказал речь, всех поблагодарил. Это был мой второй дом, и всегда тяжело осознавать, когда уезжаешь. Но сейчас у меня новая глава в жизни, и я стараюсь сфокусироваться на этом и не задумываться, что будет в будущем и что было в прошлом. У меня есть цель, и я стараюсь жить так», — приводит слова Орлова ТАСС.
Он также заявил, что до сих пор поддерживает связь с игроками «Вашингтона».
«Тяжело было играть против «Вашингтона» эмоционально, и в голове отношение к этому было больше как к тренировке. Так как раньше постоянно этих ребят видел и тренировался, поэтому, повторюсь, было тяжело и волнительно. Еще хорошо, что играли в Бостоне, а не в Вашингтоне. Иначе, думаю, было бы тяжелее, потому что там их болельщики, да и тяжело на стадионе находиться, где провел столько много лет», — добавил Орлов.
Орлов был выбран «Вашингтоном» во втором раунде драфта в 2009 году, за этот клуб он выступал с 2011 по 2023 год и выиграл в сезоне-2017/18 Кубок Стэнли. 23 февраля 2023 года в результате обмена 31-летний защитник перешел в «Бостон».
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|98
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|82
|42
|40
|92
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|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
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|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
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|18.04
|05:00
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
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