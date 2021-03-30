«Виннипег» на выезде разгромил «Калгари»

«Виннипег» 30 марта в матче регулярного сезона НХЛ разгромил «Калгари» (5:1).

По три очка у победителей набрали Николай Элерс (0+3) и Марк Шайфли (2+1).

После этой победы «Виннипег» поднялся на второе место в Северном дивизионе с 46 очками, «Калгари» продолжает занимать пятую строчку (35 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Линдхольм — 9 (бол., Ткачак, Годро), 2:24 — 1:0. Томпсон — 2 (Демело, Льюис), 16:19 — 1:1. Шайфли — 14 (Коннор, Элерс), 18:13 — 1:2. Шайфли — 15 (Элерс, Коннор), 23:31 — 1:3. Копп — 11 (Элерс, Шайфли), 34:31 — 1:4. Дюбуа — 7 (Уилер, Штястны), 41:04 — 1:5.

Вратари: Маркстрем (Риттих, 40:00) — Хеллибак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (12+13+5) — 29 (11+12+6).

Наши: Нестеров (19.57/1/-1) — -.

30 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.