«Вегас» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом»

«Вегас» 30 марта в матче регулярного сезона НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» (4:1).

Две результативные передачи у хозяев в активе нападающего Джонатана Оди-Маршессо.

После этой победы «Вегас» вышел на первое место в Западном дивизионе с 49 очками, «Кингз» остались шестыми (32 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Рой — 2 (Виларди, Картер), 1:00 — 0:1. Смит — 7 (бол., Маршессо, Стоун), 24:04 — 1:1. Носек — 4 (Уайтклауд, Каррье), 36:28 — 2:1. Хэг — 4 (Маршессо, Карлссон), 37:54 — 3:1. Мартинес — 5 (Колесар, Теодор), 52:35 — 4:1.

Вратари: Ленер — Куик.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+9+6) — 25 (13+7+5).

30 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.