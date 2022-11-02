Гол Задорова не спас «Калгари» от поражения в матче с «Сиэтлом»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» со счетом 4:5.

В составе «Флэймз» отличились Никита Задоров, Назем Кадри, Тайлер Тоффоли и Тревор Льюис. У «Кракен» шайбы забросили Карсон Соуси, Морган Гики, Даниэль Спронг, Янни Гурд и Мэттью Банирс.

После этого матча «Калгари» с 10 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 12 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сиэтл» — 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)

Голы: Соуси — 1 (Бураковски, Бьоркстранд), 14:58 — 0:1. Задоров — 2 (Тоффоли, Линдхольм), 26:28 — 1:1. Кадри — 5 (Уигар, Танев), 28:14 — 2:1. Гики — 3 (Олексяк), 33:10 — 2:2. Тоффоли — 4 (Линдхольм), 41:34 — 3:2. Льюис — 2 (Ритчи), 41:51 — 4:2. Спронг — 2 (бол., Веннберг, Бьоркстранд), 48:31 — 4:3. Гурд — 1 (мен.), 51:26 — 4:4. Бенайерс — 5 (Эберле), 53:26 — 4:5.

Вратари: Владарж (58:19) — Даккорд.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 40 (7+20+13) — 26 (10+8+8).

Наши: Задоров (14.09/2/+2) — -.

2 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16803 зрителя.