Капризов признан второй звездой матча с «Монреалем»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Миннесота» — «Монреаль» (4:1).

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов стал второй звездой встречи. На счету 25-летнего россиянина две заброшенные шайбы.

Первой звездой признан голкипер Марк-Андре Флери. Он отразил 34 из 35 бросков по своим воротам. Третья звезда — Мэйсон Шоу, на его счету результативная передача.

В текущем сезоне Капризов провел 10 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.