«Калгари» подписал контракт на год с Майклом Стоуном

«Калгари» заключил контракт на год с защитником Майклом Стоуном. 29-летний канадец заработает в предстоящем сезоне 700 тысяч долларов, сообщает официальный сайт «Флэймз».

В прошлом сезоне Стоун провел в регулярном чемпионате НХЛ 14 матчей и отметился 5 результативными передачами. Большую часть регулярки он пропустил из-за травмы.

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