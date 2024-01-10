Аскаров признан лучшим игроком недели в АХЛ

Вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров, выступающий за фарм-клуб «Милуоки Адмиралс», признан лучшим игроком недели в АХЛ.

21-летний российский голкипер за семь дней сыграл в двух матчах против «Колорадо Иглз» и дважды отстоял на ноль.

В общей сложности Аскаров отразил 56 бросков — в первом матче (1:0 ОТ) совершил 30 сейвов, а во втором (5:0) — 26.

2 января вратарь вернулся в АХЛ после матча регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» — «Вашингтон» (3:2 Б), где он был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Аскаров провел 17 матчей в АХЛ, в которых в среднем пропустил 2,14 шайбы при 90,2 процента отраженных бросков.