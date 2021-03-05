«Калгари» разгромил «Оттаву», Анисимов забросил одну шайбу

«Калгари» с крупным счетом обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). 22-летний нападающий Диллон Дюбе забросил три шайбы.

В составе «Сенаторз» одним голом отметился российский нападающий Артем Анисимов. Всего он провел на льду 16 с половиной минут и сделал 3 броска по воротам соперника. Другие российские игроки «Оттавы» Артем Зуб, Евгений Дадонов и Никита Зайцев результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Оттава» — 7:3 (4:1, 1:0, 2:2)

Голы: Ритчи — 1 (Райан, Андерссон), 2:22 — 1:0. Дюбе — 4 (Ткачак, Линдхольм), 2:59 — 2:0. Норрис — 5 (Ткачак, К. Браун), 5:25 — 2:1. Монахэн — 5, 11:56 — 3:1. Лейво — 1 (Годро, Монахэн), 19:20 — 4:1. Дюбе — 5 (Ткачак, Джиордано), 27:16 — 5:1. Дюбе — 6 (Ткачак), 41:17 — 6:1. Анисимов — 2 (бол., Браннстрем, Норрис), 42:21 — 6:2. Дзингел — 3 (Шабо), 46:00 — 6:3. Райан — 1 (Ритчи), 47:05 — 7:3.

Вратари: Риттих — Мюррей (Даккорд, 20:00).

Штраф: 12 — 2.

Броски: 29 (11+11+7) — 32 (7+17+8).

Наши: — - Анисимов (16.34/3/-1), Дадонов (16.55/1/-2), Зайцев (16.02/0/-3), Зуб (19.45/0/-1).

5 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.