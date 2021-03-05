Василевского признали второй звездой матча «Тампы» с «Чикаго»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Чикаго» — «Тампа-Бэй» (2:3 ОТ). Первой звездой стал форвард Алекс Киллорн, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу.

Второй звездой стал российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил 35 из 37 бросков. На 8-й минуте второго периода прервалась его «сухая» рекордная серия. Россиянин не пропускал на протяжении 227 минут 50 секунд и стал рекордсменом своего клуба по этому показателю.

Замкнул тройку лучших игроков матча нападающий «Блэкхокс» Брэндон Хагель, сделавший одну результативную передачу.