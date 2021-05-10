«Калгари» разгромил «Оттаву» при «-3» у Зуба

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 6:1.

При счете 0:3 на 31-й минуте встречи вратарь «Сенаторз» Антон Форсберг был заменен на Филипа Густавссона. Российские игроки «Оттавы» Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артем Зуб закончили матч с показателями полезности «-1», «-2» и «-3» соответственно, у защитника «Флэймз» Никиты Нестерова «+1».

После этого матча «Калгари» и «Оттава» имеют по 49 очков и занимают 5-е и 6-е места в Северном дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Оттава» — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Голы: Годро — 19 (Джиордано, Ткачак), 10:39 — 1:0. Баклунд — 9 (Манджапане, Нордстрем), 20:17 — 2:0. Ткачак — 11 (Годро, Андерссон), 24:38 — 3:0. Стоун — 2 (Гоудин, Лучич), 30:05 — 4:0. Норрис — 16 (Батерсон), 31:06 — 4:1. Дюбе — 10 (Райан), 46:45 — 5:1. Джиордано — 9 (бол., Ткачак, Годро), 53:53 — 6:1.

Вратари: Маркстрем — Форсберг (Густавссон, 30:05).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 36 (10+18+8) — 20 (3+12+5).

Наши: Нестеров (20.15/0/+1) — Дадонов (14.01/0/-1), Зайцев (19.51/1/-2), Зуб (22.22/1/-3).

10 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome.