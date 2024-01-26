«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» на своем льду выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Каролина» набрала 59 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 51 очко.