«Калгари» обыграл «Чикаго» и прервал серию из четырех поражений

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил Элиас Линдхольм, которому ассистировал Егор Шарангович.

«Калгари» прервал серию из четырех поражений и с 49 очками расположился на 12-м месте в Западной конференции. «Чикаго» с 30 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Чикаго» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Линдхольм — 8 (бол., Шарангович, Кадри), 35:55 — 1:0.

Вратари: Маркстрем — Мразек.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (11+12+7) — 32 (11+9+12).

Наши: — .

28 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18279 зрителей