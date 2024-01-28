«Детройт» — «Вегас»: видеообзор матча

«Детройт» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев дважды забросил Дилан Ларкин, Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд сделали по две результативные передачи. Российский нападающий гостей Иван Барбашев забил один гол.

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