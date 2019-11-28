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Иван Барбашев: «Биннингтон был невероятен»

28 ноября 2019, 09:17

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметил игру вратаря Джордана Биннингтона в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» (4:3). Барбашев отметился в игре тремя голевыми пасами, Биннингтон сделал 32 сейва.

— Он был невероятен. Он такой с прошлого года, — цитирует официальный сайт НХЛ Барбашева. — Он уверен в себе, и мы доверяем ему. У него было несколько серьезных сэйвов. Мы одержали важную победу.

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