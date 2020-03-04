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Источник: потолок зарплат в НХЛ может вырасти до 88,2 миллиона долларов

19:14
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Потолок зарплат в следующем сезона Национальной хоккейной лиги будет варьироваться от 84 миллионов до 88,2 миллиона долларов. Точные цифры будут объявлены после результатов переговоров лиги с Ассоциацией игроков НХЛ, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

В нынешнем сезоне потолок зарплат НХЛ составил 81,5 миллиона долларов.

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