Источник: потолок зарплат в НХЛ может вырасти до 88,2 миллиона долларов

Потолок зарплат в следующем сезона Национальной хоккейной лиги будет варьироваться от 84 миллионов до 88,2 миллиона долларов. Точные цифры будут объявлены после результатов переговоров лиги с Ассоциацией игроков НХЛ, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

#NHL cap projection for 2020-21: $ 84 to $ 88.2 million, up from current $ 81.5 million, but it's dependent on negotiations with NHLPA. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) March 4, 2020

В нынешнем сезоне потолок зарплат НХЛ составил 81,5 миллиона долларов.