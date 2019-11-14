Источник: Между «Лос-Анджелесом» и Ковальчуком пройдут новые переговоры

Журналист Пьер Лебрен в Twitter высказался о ситуации с нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком, который отстранен от матчей.

— Сегодня снова запланированы переговоры между клубом и Ковальчуком. Опять же, 15 декабря вырисовывается большой бонус, поэтому не уверен, что мы увидим что-то конкретное до этого времени, — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «минус» 10 и 12 минутах штрафа.