НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Источник: Между «Лос-Анджелесом» и Ковальчуком пройдут новые переговоры

20:45
Теги:

Журналист Пьер Лебрен в Twitter высказался о ситуации с нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком, который отстранен от матчей.

— Сегодня снова запланированы переговоры между клубом и Ковальчуком. Опять же, 15 декабря вырисовывается большой бонус, поэтому не уверен, что мы увидим что-то конкретное до этого времени, — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «минус» 10 и 12 минутах штрафа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир