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Илья Самсонов: «Мне нравится, когда бросают по моим воротам».

09:22
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Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов рассказал, как отнесся к тому, что по его воротам в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (4:3) нанесли 41 бросок. Он отразил 38 и стал первой звездой встречи.

— Ничего страшного, мне это нравится, — цитирует Самсонова официальный сайт клуба. — Мне нравится, когда бросают по моим воротам. Это тяжелая игра, тяжелая победа. Это хорошо для команды, она была едина, много нейтрализовали удалений. Очень тяжелая игра.

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