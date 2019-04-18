"Игроки "Тампы" не удовлетворены итогом сезона". Стэмкос - о вылете из Кубка Стэнли

Нападающий "Тампы" Стивен Стэмкос заявил, что игроки его команды не удовлетворены итогами сезона. "Молнии" вылетели на стадии 1/8 финала плей-офф, уступив "Коламбусу" с общим счетом 0-4.

- Мы одержали много побед, но до сих пор никто из нас не удовлетворен ни внутренне, ни внешне, - приводит слова Стэмкоса официальный Твиттер "Тампы". - Мы много чего говорим, но вы просто должны выходить на лед и делать результат. Мы этого не сделали.

В текущем сезоне Стэмкос провел 86 матчей за "Тампу", в которых набрал 100 (46+54) очков.

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