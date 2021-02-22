Хет-трик Пастрняка принес «Бостону» победу над «Филадельфией» в матче на открытом воздухе

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3.

В составе «Брюинз» хет-трик на счету Давида Пастрняка, еще по голу забили Чарльз Макавой, Чарли Койл, Трент Фредерик и Ник Ритчи. «Флайерз» ответили точными бросками Джоэла Фараби, Шона Кутюрье и Джеймса Ван Римсдайка.

Встреча проходила на открытом воздухе на стадионе «Карсон Сити» возле озера Тахо. Там же во вчерашнем матче «Колорадо» обыграл «Вегас» (3:2).

После этого матча «Бостон» с 24 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 19 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

Голы: Пастрняк — 7 (Маршан, Бержерон), 0:34 — 1:0. Фэраби — 8 (Кутюрье, ван Римсдайк), 6:41 — 1:1. Кутюрье — 3 (Хэйс, ван Римсдайк), 14:48 — 1:2. Макэвой — 2 (Маршан, Клифтон), 15:27 — 2:2. Пастрняк — 8 (Ритчи, Вааканайнен), 20:46 — 3:2. Койл — 3 (Смит), 36:14 — 4:2. Фредерик — 1 (Мур, Клифтон), 36:47 — 5:2. Ритчи — 6 (бол., Мур, Смит), 37:53 — 6:2. ван Римсдайк — 8 (бол., Хэйс, Проворов), 52:45 — 6:3. Пастрняк — 9 (Студника), 57:04 — 7:3.

Вратари: Раск — Эллиотт (Харт, 20:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (8+15+12) — 19 (11+3+5).

Наши: — - Проворов (22.02/0/-2).

22 февраля. Edgewood Tahoe Resort.