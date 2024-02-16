«Колорадо», «Флорида» и «Айлендерс» интересуются Тарасенко

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко заинтересовал несколько клубов НХЛ, сообщает Puck Empire со ссылкой на журналиста Давида Паньотту.

К «Оттаве» по поводу возможного обмена 32-летнего россиянина обратились «Флорида», «Колорадо» и «Айлендерс».

Канадская команда находится на предпоследнем месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 46 очков в 50 матчах.

Нападающий присоединился к клубу из столицы Канады в июле прошлого года, подписав однолетний контракт на 1 год и 5 миллионов долларов. В текущем сезоне хоккеист сыграл 48 матчей, в которых набрал 35 (14+21) очков.