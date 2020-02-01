Игорь Шестеркин: «У остальной команды был отпуск, им было тяжелее играть»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над «Детройтом» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер выразил мнение, что аренда в клуб АХЛ «Хартфорд» помогла ему набрать форму.

— У остальной команды был отпуск, думаю, им было тяжелее играть, чем мне, — цитирует официальный сайт НХЛ Шестеркина. — Думаю, мне помогла игра за «Хартфорд», и я смог проявить себя. Команда мне очень помогла, сегодня они заблокировали много бросков (18).