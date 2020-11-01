Игорь Шестеркин: «Хенрик очень поможет Самсону в плане прогресса»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что для него не стало неожиданностью, что Хенрик Лундквист покинул клуб из Нью-Йорка.

«Это было изначально понятно по виду Хенрика, когда «Рейнджерс» вылетели в квалификационном раунде, — рассказал Шестеркин а интервью сайту НХЛ. — Он произнес небольшую речь после игры. Это все осталось в раздевалке. Я предполагал, что такая ситуация может возникнуть. Но не верил в это до конца, пока не прозвучала официальная информация. Я очень благодарен Хенрику за этот сезон, который мы провели вместе. Желаю ему как можно дольше оставаться в НХЛ. Продолжать и дальше радовать болельщиков, партнеров по команде. Великолепный человек! Илье Самсонову очень повезло, что он сейчас будет работать и играть с Лундквистом в тандеме «Вашингтона». Я уверен, что Хенрик очень поможет Самсону в плане прогресса.

У меня остался телефонный номер Лундквиста, и я обязательно его сохраню!. Но так я лично ничего Хенрику не писал. У нас в WhatsApp было несколько общих чатов. Например, мы общались с тренером вратарей, который сообщал, кто на тренировку пораньше выходит, кто будет играть в матче, кто запасной. Ну и мы могли с Хенриком в раздевалке между собой пообщаться. Очень открытый человек. Всегда без проблем у него можно было что-то спросить. Просто я — стеснительный, поэтому не всегда получалось».