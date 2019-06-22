Хьюз, Какко, Подколзин. Все результаты первого раунда драфта НХЛ

В Ванкувере завершился первый раунд драфта НХЛ-2019.
Под первым номером "Нью-Джерси" выбрал нападающего Джека Хьюза. Чемпион мира в составе сборной Финляндии форвард Каапо Какко выбран под общим вторым номером "Рейнджерс". Канадский нападающий Кирби Дэк был выбран третьим, права на него будут принадлежать "Чикаго".
Российский форвард Василий Подколзин, который в прошлом сезоне провел три матча в КХЛ за СКА, под общим десятым номером был выбран "Ванкувером".
НХЛ
Драфт-2019
Первый раунд
1. "Нью-Джерси" – форвард Джек Хьюз (США)
2. "Рейнджерс" – форвард Каапо Какко (Финляндия)
3. "Чикаго" – форвард Кирби Дэк (Канада)
4. "Колорадо" – защитник Боуэн Байрэм (Канада)
5. "Лос-Анджелес" - форвард Алекс Теркотт (США)
6. "Детройт" – защитник Мориц Зайдер (Германия)
7. "Баффало" – форвард Дилан Козенс (Канада)
8. "Эдмонтон" – защитник Филипп Броберг (Швеция)
9. "Анахайм" – форвард Тревор Зеграс (США)
10. "Ванкувер" – форвард Василий Подколзин (Россия)
11. "Аризона" - защитник Виктор Седерстрем (Швеция)
12. "Миннесота" – форвард Мэтт Болди (США)
13. "Флорида" – вратарь Спенсер Найт (США)
14. "Филадельфия" - защитник Кэмерон Йорк (США)
15. "Монреаль" – форвард Кол Кауфилд (США)
16. "Колорадо" – форвард Алекс Ньюхук (Канада)
17. "Вегас" – форвард Пэйтон Кребс (Канада)
18. "Даллас" – защитник Томас Харли (США)
19. "Оттава" – защитник Ласси Томсон (Финляндия)
20. "Виннипег" – защитник Вилле Хейнола (Финляндия)
21. "Питтсбург" – форвард Самюэль Пулен (Канада)
22. "Лос-Анджелес" – защитник Тобиас Бьорнфут (Швеция)
23. "Айлендерс" – форвард Симон Хольмстрем (Швеция)
24. "Нэшвилл" – форвард Филип Томасино (Канада)
25. "Вашингтон" – форвард Коннор Макмайкл (Канада)
26. "Калгари" – форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)
27. "Тампа-Бэй" – форвард Нолан Фут (США)
28. "Каролина" – форвард Райан Сузуки (Канада)
29. "Анахайм" – форвард Брэйден Трейси (Канада)
30. "Бостон" - форвард Джон Бичер (США)
31. "Баффало" - форвард Райан Джонсон (США)
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