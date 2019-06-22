Хьюз, Какко, Подколзин. Все результаты первого раунда драфта НХЛ

В Ванкувере завершился первый раунд драфта НХЛ-2019.

Под первым номером "Нью-Джерси" выбрал нападающего Джека Хьюза. Чемпион мира в составе сборной Финляндии форвард Каапо Какко выбран под общим вторым номером "Рейнджерс". Канадский нападающий Кирби Дэк был выбран третьим, права на него будут принадлежать "Чикаго".

Российский форвард Василий Подколзин, который в прошлом сезоне провел три матча в КХЛ за СКА, под общим десятым номером был выбран "Ванкувером".

НХЛ

Драфт-2019

Первый раунд

1. "Нью-Джерси" – форвард Джек Хьюз (США)

2. "Рейнджерс" – форвард Каапо Какко (Финляндия)

3. "Чикаго" – форвард Кирби Дэк (Канада)

4. "Колорадо" – защитник Боуэн Байрэм (Канада)

5. "Лос-Анджелес" - форвард Алекс Теркотт (США)

6. "Детройт" – защитник Мориц Зайдер (Германия)

7. "Баффало" – форвард Дилан Козенс (Канада)

8. "Эдмонтон" – защитник Филипп Броберг (Швеция)

9. "Анахайм" – форвард Тревор Зеграс (США)

10. "Ванкувер" – форвард Василий Подколзин (Россия)

11. "Аризона" - защитник Виктор Седерстрем (Швеция)

12. "Миннесота" – форвард Мэтт Болди (США)

13. "Флорида" – вратарь Спенсер Найт (США)

14. "Филадельфия" - защитник Кэмерон Йорк (США)

15. "Монреаль" – форвард Кол Кауфилд (США)

16. "Колорадо" – форвард Алекс Ньюхук (Канада)

17. "Вегас" – форвард Пэйтон Кребс (Канада)

18. "Даллас" – защитник Томас Харли (США)

19. "Оттава" – защитник Ласси Томсон (Финляндия)

20. "Виннипег" – защитник Вилле Хейнола (Финляндия)

21. "Питтсбург" – форвард Самюэль Пулен (Канада)

22. "Лос-Анджелес" – защитник Тобиас Бьорнфут (Швеция)

23. "Айлендерс" – форвард Симон Хольмстрем (Швеция)

24. "Нэшвилл" – форвард Филип Томасино (Канада)

25. "Вашингтон" – форвард Коннор Макмайкл (Канада)

26. "Калгари" – форвард Джейкоб Пеллетье (Канада)

27. "Тампа-Бэй" – форвард Нолан Фут (США)

28. "Каролина" – форвард Райан Сузуки (Канада)

29. "Анахайм" – форвард Брэйден Трейси (Канада)

30. "Бостон" - форвард Джон Бичер (США)

31. "Баффало" - форвард Райан Джонсон (США)

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