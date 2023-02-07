Хорват впервые сыграет за «Айлендерс» в матче против «Филадельфии»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся с «Филадельфией».

В воротах «островитян» сыграет Семен Варламов, защитник Александр Романов выйдет во втором звене, форвард Бо Хорват, который был обменян у «Ванкувера», дебютирует за команду в первом звене.

Матч «Филадельфия» — «Айлендерс» пройдет сегодня, 7 февраля и начнется в 3.00 мск.