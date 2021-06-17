Пьетранджело стал третьим защитником в плей-офф НХЛ 2021 года с дублем, все трое проиграли «Монреалю»
09:25
Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело стал автором дубля во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:3).
31-летний канадец стал третьим защитником в нынешнем плей-офф, которому удалось сделать дубль. Помимо него это делали Джейк Маззин («Торонто», пятая игра первого раунда серии с «Монреалем») и Логан Стэнли («Виннипег», четвертая игра второго раунда с «Монреалем»). Отметим, что все трое проиграли «Канадиенс».
Счет в серии «Вегас» — «Монреаль» — 1-1. Третий матч состоится 19 июня, начало — в 3.00 (мск).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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