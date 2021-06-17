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Пьетранджело стал третьим защитником в плей-офф НХЛ 2021 года с дублем, все трое проиграли «Монреалю»

09:25
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Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело стал автором дубля во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (2:3).

31-летний канадец стал третьим защитником в нынешнем плей-офф, которому удалось сделать дубль. Помимо него это делали Джейк Маззин («Торонто», пятая игра первого раунда серии с «Монреалем») и Логан Стэнли («Виннипег», четвертая игра второго раунда с «Монреалем»). Отметим, что все трое проиграли «Канадиенс».

Счет в серии «Вегас» — «Монреаль» — 1-1. Третий матч состоится 19 июня, начало — в 3.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://media.nhl.com/public/news/15086?utm_source=morning-skate&utm_medium=twitter

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей