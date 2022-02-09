Хоккеист «Коламбуса» Патрик Лайне совершил промах года. Видео

Хоккеист «Коламбуса» не смог забить в пустые ворота

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:4) сделал дубль и отдал результативную передачу.

23-летний финн мог оформить хет-трик, однако не смог забить в пустые ворота в конце матча.

Он вышел один на пустые ворота и бросил с относительно острого угла. Шайба попал в штангу дважды и вылетела в поле, после чего ее выбили за ворота.

Лайне позже был признан первой звездой дня в НХЛ.

В этом сезоне финский форвард провел 25 матчей, в которых набрал 24 (12+12) очков.