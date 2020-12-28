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Хоффман подписал пробный контракт с «Сент-Луисом»

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Форвард Майк Хоффман подписал пробный контракт с «Сент-Луисом», сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний канадец присоединится к команде 3 января. При этом игрок сохраняет возможность подписать контракт с любой командой НХЛ, пока действует пробный контракт.

В минувшем сезоне Хоффман выступал за «Флориду». Форвард провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 59 (29+30) очков. В пяти встречах Кубка Стэнли Хоффман набрал 5 (3+2) очка.

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