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Хишир официально подписал контракт с «Нью-Джерси» на 50 миллионов долларов

23:07
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Как сообщал «СЭ», «Нью-Джерси» продлил контракт с нападающим Нико Хиширом. Соглашение с 20-летним швейцарцем рассчитано на 7 лет, сообщает официальный сайт клуба.

За это время Хишир заработает 50 миллионов и 750 тысяч долларов (7,25 миллиона в среднем за сезон).

Хишир был выбран «Дэвилз» под общим 1-м номером драфта-2017. Он провел в НХЛ 157 матчей и набрал 101 (37+64) очко. Этот сезон он еще играет на контракте новичка, так что новое соглашение вступит в силу с лета 2020 года.

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